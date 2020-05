Saronno, controlli dei carabinieri: dalle tasche salta fuori la droga

I carabinieri della compagnia di Saronno, in queste sere, hanno svolto servizi mirati a controllare il

flusso di persone che si riversano nelle piazze e nei locali notturni.

Nessun assembramento illecito di persone si è registrato nei luoghi aperti al pubblico dei comuni del basso varesotto. Sui giovani che si incontrano per chiacchierare, si porge la dovuta attenzione affinché il gruppo non diventi assembramento fuori controllo e venga sempre rispettato il distanziamento previsto per legge.

Le pattuglie hanno monitorato i luoghi normalmente frequentati dai giovani e non hanno riscontrato

anomalie.

Anche in prossimità di bar ed esercizi pubblici non sono state registrate criticità. Nelle ultime

due serate sono state circa 250 le persone controllate e una decina le attività commerciale ispezionate.

Nella rete dei controlli sono incappati anche due cittadini rispettivamente di 53 e 36 anni, il primo di Legnano e il secondo di Ceriano Laghetto, che sono stati sorpresi in possesso di 50 grammi di

marijuana ciascuno (immagine di repertorio).

Il 53enne, controllato mentre proveniva dalla contrada Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, era stato notato uscire dall’abitazione del 36enne, che subito dopo è stata quindi perquisita dai militari. Il più giovane custodiva in casa 50 grammi di marijuana dello stesso tipo di quella sequestrata pochi minuti prima al legnanese e rinvenuta all’interno del bagagliaio della sua autovettura.

Ad attirare peraltro l’attenzione dei militari al momento del controllo è stato proprio l’intenso odore che quel tipo di sostanza in particolare emana.

Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dai carabinieri

del Nucleo Operativo e Radiomobile di Saronno.