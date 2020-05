È morto Maniglio Botti, il signore dei cronisti varesini

Aveva compiuto nel settembre scorso 70 anni: una festa grande fatta prima dell’emergenza. Ma è stato attivo sui social fino a poche ore fa, con il garbo e la cultura che lo caratterizzavano. Ma ora non c’è più: perchè la vita può cambiare in pochi attimi e spesso “la nera signora” ti prende alla sprovvista, in un momento.

E’ con stupore e tristezza infatti che abbiamo accolto la notizia della morte di Maniglio Botti, una delle colonne della cronaca varesina, colpito da infarto nella mattina del 14 maggio 2020.

La sua vita di cronista si è svolta tutta all’interno dello storico giornale varesino La Prealpina: «E’ cresciuto con me, quando ero il suo direttore – Racconta Pierfausto Vedani, con la tristezza di chi ha perso una persona di famiglia – Eravamo una squadra pazzesca, allora. Lui, Lodi, Bonoldi, Angeleri. E lui era come un fratello: era sempre accanto a me anche negli anni più duri, quelli del terrorismo».

«La sua morte è una perdita per tutta la città. Gi volevano bene tutti, aveva una umanità eccezionale – ricorda Vedani – Non solo scriveva molto bene, ma era un grande lettore: era una persona cristallina, con gran senso umorismo e di grande cultura».

Botti, in pensione da qualche anno, ora era collaboratore di RMF Online, insieme a un altro giornalista della “squadra Vedani”: Massimo Lodi.

A sua moglie e suo figlio il più grande abbraccio dalla redazione di Varesenews, che si stringe a loro commossa.