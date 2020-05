Scontro e ribaltamento in via Magenta: ferito un 80enne

(Foto di repertorio)

Prima lo scontro con un’altra auto, poi il ribaltamento.

E’ cosi che un 80enne è rimasto coinvolto in un incidente in via Magenta, alle porte del centro di Varese, nel pomeriggio di sabato 23 poco dopo le 15.

E’ ancora da chiarire la dinamica di quanto successo: certamente l’allarme è stato immediato e sul posto si sono subito portate un’ambulanza della Croce Rossa e l‘automedica, oltre ai vigili del fuoco di Varese e la polizia locale di Varese.

L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo.