Scossa di terremoto a Roma

Una scossa di terremoto, ben percepibile da tutti, ha svegliato Roma e i centri della provincia alle 5,03 del mattino di oggi, lunedì 11 maggio.

L’Invg ha stimato la magnitudo del sisma a 3.3: l’epicentro viene localizzato a una profondità di 10 chilometri, in un punto che si trova a 5 chilometri dalla località di Fonte Nuova, a 11 chilometri a Nord-Est della città.

Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco non risulterebbero danni a persone o cose. Alle sale operative non sono arrivate richieste di soccorso né segnalazioni di danni. Numerose chiamate per chiedere informazioni, diverse sono state le persone che, prima dell’alba, sono momentaneamente scese in strada per timore dopo la scossa.