Con server dedicati Serverplan setup gratuito, zero vincoli e supporto h24

L’uso esclusivo di server collocati in datacenter italiani, con tempi di risposta eccellenti, prezzi vantaggiosi e nessun vincolo contrattuale. È l’offerta di server dedicati Linux e Windows firmata da Serverplan, il provider italiano che dal 2002 si distingue per alta qualità e attenzione al cliente.

Server italiani dedicati con velocità 1 Gbit/s e uptime al 99.99%

A disposizione dei clienti server hardware di ultima generazione e dischi NVME e SSD, con una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s e service level agreement (SLA) con uptime al 99.99%. Tutto il necessario per ottimizzare le performance di siti con elevato traffico e puntare all’eccellenza.

L’esperienza pluriennale dei tecnici e la qualità del servizio assicurano siti costantemente online. Il sistema Octopus di Serverplan consente una facile gestione del server dedicato, mentre i sistemi di backup possono essere impostati anche con cadenze orarie, salvando i dati su storage esterni. Facilità di gestione e sicurezza sono garantite. E per chi ha già un server, la migrazione è gratuita.

Quanto al pannello di controllo, il cliente può attivare cPanel o Plesk, entrambi preinstallati per facilitare la gestione di siti, e-mail, database e tutte le altre risorse. Grazie al servizio Easyapp, basta un click per installare oltre 60 applicazioni e CMS, tra cui WordPress, Joomla, Magento e PrestaShop.

Hosting, cloud server e molto altro: con Serverplan la qualità è certificata

Non solo server dedicati, la proposta di Serverplan. Forte di un network con una capacità di oltre 50 Gbps, l’azienda fornisce web hosting, cloud server, cluster hosting e VPS hosting. Ma anche servizi per la sicurezza sul web, e-mail e pec, registrazione e trasferimento di domini, e tanti servizi avanzati per rispondere al meglio a qualunque esigenza.

C’è poi il fattore convenienza: l’intera offerta si contraddistingue per prezzi vantaggiosi. Fin dalla sua origine l’obiettivo di Serverplan è stato infatti proporre un servizio di qualità a prezzi accessibili. Risultato conseguito coniugando soluzioni innovative alle capacità di uno staff motivato e altamente competente.

L’approccio di Serverplan ha convinto oltre 50.000 clienti e le migliaia di recensioni positive verificate da Trustpilot ne certificano la soddisfazione. E ciò senza contare le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e CISPE che sono un’ulteriore attestazione dell’impegno sulla qualità.

Una formula vincente che include l’eccellente servizio di assistenza. Operatori qualificati e specializzati nella gestione e configurazione dei CMS più comuni (WordPress, Joomla, Magento, ecc.) monitorano proattivamente ogni servizio e forniscono supporto tutti i giorni, 24 ore su 24.

Il team di sistemisti di Serverplan vanta certificazioni tra le più prestigiose del settore, come Microsoft Certified, RedHat Certified Engineer, Cisco e Vmware Certified.