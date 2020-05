Sessantenne si rompe una gamba, soccorsi in azienda a Jerago con Orago

Un infortunio sul lavoro che ha costretto di prima mattina all’intervento del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e un’automedica. È successo a Jerago con Orago in un’azienda di via Autostrada (Orago), pochi minuti dopo le 8 di oggi giovedì 21 maggio.

L’allarme, per un infortunio da schiacciamento, è scattato per un uomo di 61 anni per il quale si sospetta la frattura di una gamba. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Come da prassi sul luogo di lavoro sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.