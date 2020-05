Sfida tra giovani scacchisti, un torneo on line

Un torneo di scacchi dedicato ai giovanissimi. Lo ha organizzato cinque associazioni scacchistiche tra le più attive e “vivaci” della provincia.

La seconda edizione del circuito CiGiova (Circuito scacchistico Giovanile della provincia di Varese) è promossa dal Circolo scacchistico “le Torri di Azzate“, la società scacchistica “Esteban Canal Cocquio“, la società Scacchistica Gallaratese, il circolo scacchistico “Amici degli scacchi” di Oggiona Santo Stefano e il Circolo Scacchistico “Scacchi…era” di Tradate.

Il circuito si compone di cinque tornei, ciascuno svolto con sistema svizzero a sei turni di gioco. Si parte il 16 maggio ad Azzate, poi il 6 giugno a Oggiona, l’11 luglio a Cocquio, il 10 ottobre a Gallarate e il 14 novembre a Tradate.



Le modalità di gioco

Si gioca online, utilizzando la piattaforma gratuita www.lichess.org. E‘ necessaria la registrazione (gratuita) al sito e l‘iscrizione preventiva ai gruppi “Ci.gio.va Under 10” “Ci.gio.va Under 16” a seconda della propria fascia d‘età. Si può accedere tramite i link riportati qui di seguito U16 https://lichess.org/team/cigiova–under–16 e U10 https://lichess.org/team/cigiova–under–10.

Sono ammessi tutti i giocatori tesserati e non alla Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) nati a partire dall‘1/1/2004. La manifestazione non è omologata F.S.I. né F.I.D.E.

Tempo di riflessione: 10 per giocatore per concludere la partita. La classifica di ogni torneo determina l‘assegnazione in classifica generale del seguente punteggio: 15 punti al primo, 13 al secondo, 11 al terzo, 9 al quarto, 8 al quinto, 7 al sesto, 5 al settimo, 4 all‘ottavo, 3 al nono, 2 al decimo e un punto dall‘undicesimo all‘ultimo classificato.



Queste le classifiche: assoluta, Under 12 (nati a partire dall‘1/1/2008), Under 10 (nati a partire dall‘1/1/2010) e Under 8 (nati a partire dall‘1/1/2012). Al termine del circuito si redige la classifica complessiva sommando i punteggi ottenuti da ciascun giocatore in un massimo di quattro prove (chi ne disputa cinque, scarta il punteggio peggiore). In caso di parità per la prima posizione, sarà considerato il maggior numero di migliori piazzamenti parziali nei singoli tornei, a partire dal numero di vittorie. In caso di ulteriore perfetta parità si tiene conto del miglior piazzamento nel torneo più recente.

Le iscrizioni avvengono cliccando sul link del torneo, appositamente comunicato dall‘organizzazione. La partecipazione è gratuita.

per ulteriori informazioni scrivere a cigiovascacchi@gmail.com