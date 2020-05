Somma e Gallarate piangono il volontario Antonino Romano

Il Comitato di Gallarate della Croce Rossa Italiana e la città di Somma Lombardo ricordano oggi commossi Antonino Romano “Papi”, scomparso all’ospedale di Busto Arsizio dopo lunga battaglia contro il Covid-19.

Calabrese di origine, da Praia a Mare era arrivato a Somma – divenuta sua città adottiva – per lavoro, qui aveva cresciuto la sua famiglia e aveva vissuto anche il suo impegno nel volontariato dagli anni Ottanta, fin dai tempi del “Gruppo autonomo” di Somma.

«Da un anno era in pensione e si dedicava ancora di più al volontariato in Croce Rossa: faceva emergenza 118 e dava una grossa mano per servizi sportivi e trasporti straordinari» racconta Ciro Cipriano, un altro volontario CRI che è stato suo amico. «Tra gli ultimi servizi aveva partecipato alla commemorazione nella piazza del municipio a Somma insieme alle forze dell’ordine». Era il 31 marzo 2020.

«La sua vita era divisa tra la Croce Rossa, il suo orto e la famiglia: da un anno era diventato nonno».

Romano è il primo volontario del Comitato di Gallarate a morire per Covid-19.

“Ti ricorderemo sempre con affetto per la tua disponibilità e gentilezza che ti hanno contraddistinto nello svolgimento delle attività che hai portato avanti, con impegno e abnegazione”. Dalla presidente Monica Trotta e dal direttivo giunge anche il sentito messaggio di vicinanza alla famiglia.