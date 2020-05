Sostiene di avere la febbre da coronavirus, ma in realtà ha la cocaina

Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione alla Prefettura per il possesso di droga. Ieri sera, venerdì 29 maggio, le pattuglie del commissariato della polizia di Stato, insieme a carabinieri e polizia locale, hanno effettuato i controlli anticovid a Busto Arsizio dove un quarantacinquenne è stato fermato mentre pedalava in sella a una bicicletta sulla banchina della stazione. (foto di repertorio)

Per evitare il controllo l’uomo, residente in provincia di Novara, ha dapprima affermato di avere la febbre da Coronavirus per poi cercare di attirare l’attenzione dei presenti urlando che la polizia lo stava aggredendo e invitandoli a girare un video con i cellulari.

Dopo aver ammanettato l’uomo che aveva tentato una reazione, gli agenti durante la perquisizione hanno trovato una dose di cocaina nelle tasche dei pantaloni.