Ubriaco e molesto si scaglia contro i carabinieri, denunciato 50enne

Ubriaco e, probabilmente, sotto effetto di sostanze stupefacenti si scaglia contro i carabinieri del Nucleo operativo che erano intervenuti per calmare le acque all’interno di un negozio kebab, finisce in manette. Nella tarda serata di mercoledì i militari della Compagnia di Busto Arsizio sono dovuti ricorrere alle maniere forti per fermare un 50enne di Busto Arsizio pluripregiudicato, completamente fuori controllo, all’esterno del negozio.

Alla vista della gazzella, infatti, l’uomo ha tentato un’improbabile fuga in bicicletta per sottrarsi al controllo ma non ha fatto a tempo a dare il primo colpo di pedale che è stato fermato. La sua reazione è stata alquanto violenta sia a livello verbale che fisico: tra un ‘ingiuria e l’altra, infatti, non ha mancato di scagliarsi violentemente contro gli uomini dell’Arma che lo hanno poi immobilizzato. Come se non bastasse si è anche rifiutato di sottoporsi ad alcol-test e drug-test, rimediando una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.