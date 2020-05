In un mese, i contagi diminuiti del 60%

Sono diminuiti del 60% i casi di contagio nell’area varesina e comasca nell’ultimo mese.

CASI

I dati forniti da Ats Insubria evidenziano una costante decrescita della curva: durante la settimana tra il 19 e il 25 aprile si erano registrati 865 casi, calati a 619 la settimana successiva, 614 a inizio maggio per attestarsi a 342 tra il 10 e il 16 di maggio.

DECESSI

In calo anche i decessi che sono passati da 115 di un mese fa ai 37 della scorsa settimana ( -67,8%). Il momento più tragico è stato quello tra il 26 aprile e il 2 maggio quando vennero registrati 220 morti a causa del coronavirus.

GUARITI

In aumento in guariti passati da 184 a 386 in un mese con un aumento del 109,8%

CHI SONO I CONTAGIATI

L’età media delle persone contagiate ( sempre considerati i dati di Varese e Como) è pari a 64,8 anni con una prevalenza delle donne 6.903 (57,9%) rispetto agli uomini (42,1%). Il genere femminile risulta invece meno colpito in riferimento ai 999 casi letali (43,6% vs 56,4% ). I decessi hanno riguardato soggetti di età compresa tra i 31 e i 101 anni con una media di 80 anni.

INCIDENZA

Il tasso d’incidenza di ATS Insubria è di 4,69 x 1.000 abitanti, inferiore a quello regionale, che risulta pari a 5,96 x 1.000 abitanti.

Anche il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 vede ATS Insubria meno colpita rispetto all’intera regione (0,68 x 1.000 abitanti vs 1,54 x 1.000 abitanti).