Troppo veloce con la moto: un 18enne denunciato come “pirata della strada”

Viaggiava a 126 km orari dove il limite è di 60, ma è incappato in uno dei posti di controllo della velocità istituiti dalla Polizia locale di Lugano.

E’ successo oggi pomeriggio a Lugano, in via San Pietro Pambio. Il motociclista, un 18enne svizzero domiciliato nel Luganese, verrà denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Nel frattempo gli è stata sequestrata la moto e ritirata la patente.

Nel corso dello stesso controllo della Polizia della città di Lugano è stato intercettato anche un 19enne motociclista svizzero, allievo conducente e domiciliato nella regione, che circolava a una velocità di 108 chilometri orari dove il limite è di 60. Anche per lui scatterà il procedimento per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.