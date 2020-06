Achille Polonara, un ex varesino è campione di Spagna

C’è un ex giocatore degli “Indimenticabili”, quelli della Cimberio 2013, che in queste ore sta finalmente e meritatamente festeggiando il suo primo scudetto.

Si tratta di Achille Polonara che a 28 anni ha coronato il sogno di una vita, quello infrantosi a Varese nelle semifinali con Siena e poi sfiorato a più riprese con Reggio Emilia e Sassari, squadre con cui aveva disputato e perso le finali di Serie A.

Questa volta “PolonAir” ce l’ha fatta e ha conquistato il titolo spagnolo – il campionato più importante d’Europa – con la maglia del Baskonia, la squadra (della città di Vitoria, la stessa in cui esplose Luis Scola…) in cui milita attualmente e con cui ha disputato anche l’Eurolega.

Nella finalissima a porte chiuse disputata a Valencia, Polonara e soci hanno battuto di strettissima misura (69-67) il Barcellona di un altro ex biancorosso, Brandon Davies. Il giocatore marchigiano è risultato ancora una volta decisivo nel finale di gara: prima ha segnato una tripla pesantissima per dare al Baskonia il vantaggio e poi, a 3” dalla fine con le due squadre in parità, ha servito a Vildoza un assist pazzesco per il canestro della vittoria.

Polonara, che è nato ad Ancona ed è un’ala forte di ruolo, è il terzo giocatore italiano a vincere la Liga ACB; prima di lui ci erano riusciti Gianluca Basile e Gregor Fucka con la maglia del Barcellona.