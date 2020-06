Aiutatemi a ritrovare il drone perso dal mio fratellino

«Siamo disperati: il mio fratellino ha perso il suo drone». Lo scrive Antonia, una nostra lettrice che spiega lo sfortunato evento accaduto tra Albusciago e Albizzate nel pomeriggio di lunedì 1° giugno.

Una folata di vento ha fatto uscire dal radar il piccolo apparecchio che da quel momento non ha più risposto ai comandi. Le ricerche, immediate, non hanno però dato frutto e il drone bianco di marca Syma (modello X25Pro) non è stato ritrovato.

Chi lo avesse avvistato o rinvenuto può contattare Antonia al numero di telefono 348-0765221.