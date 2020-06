Alluvione, Mastromarino: “Un colpo pesante per Lavena Ponte Tresa“

I fiumi d’acqua che attraversavano il paese, le strade bloccate e il cielo che continuava a scaricare acqua con fiumi e laghi che si ingrossavano rapidamente.

«Il nostro paese ha vissuto ore drammatiche: nell’arco di 25 minuti sono esondati il fiume Dovrana e i torrenti Nolina, Raina, Nariano, Pianazzo, Viso e Nordent e sono rimasti allagati i centri di Ponte Tresa e Lavena, invase pesantemente dal fango le vie Nolina, Ardena, Pianazzo, Prada, Magnolie.

Molte le abitazioni allagate con ingenti danni. Ancora in forte disagio le vie Pianazzo e Camelie», spiega il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino.



Il primo cittadino ricorda il grande lavoro dei volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico, e di tutti i mezzi a disposizione per liberare e mettere in sicurezza.



«Molti i cittadini che con tanta buona volontà hanno cercato di arginare l’acqua che inondava strade e piazze. Siamo vicini alle famiglie che hanno subito danni e disagi maggiori».

I lavori di ripristino sono proseguiti per tutta la notte «e oggi i la conta dei danni e un piano d’azione coordinato. È un colpo pesante per la nostra comunità, un’altra prova dopo tutte le limitazioni derivate dalla pandemia.

Ma ce la faremo. Anche questa volta. Grazie alla caparbietà di tutti noi, della nostra gente», conclude il sindaco.