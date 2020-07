Lavena Ponte Tresa, messa in sicurezza dei corsi d’acqua dopo l’alluvione

Dopo l’alluvione di un mese fa a Lavena Ponte Tresa è in atto la messa in sicurezza dei corsi d’acqua che colpirono duramente il centro di confine portando fino in città decine di centimetri di fango compatto che tenne impegnata la protezione civile (con anche la colonna mobile) per una settimana.

Oggi il sindaco Massimo Mastromarino annuncia che «Regione Lombardia ha prontamente raccolto le richieste del nostro Comune».

Il sindaco specifica che la Regione ha «finanziato importanti interventi per oltre 250.000 euro per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua Lavena e Dovrana».

I lavori sono iniziati «solo 7 giorni dopo l’alluvione e conclusi già questa settimana».