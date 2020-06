Amica in dolce attesa? Ecco cosa le servirà davvero

L’arrivo di una nuova vita è sempre un evento felice, ma quando è un’amica ad annunciare la dolce attesa, l’emozione è indescrivibile. Dopo aver festeggiato la notizia, è bene iniziare a pensare a un regalo per omaggiare la futura mamma.

Al di là dei soliti album per le fotografie, delle tutine – ne riceverà a centinaia -, delle giostrine per la culla del bimbo e dei classici regali di oreficeria, è importante ricordare che la gravidanza non è solo l’arrivo di un figlio, ma anche il percorso di una donna che diventa madre. È opportuno pensare, dunque, anche a un regalo per la mamma e non solo per il nascituro. Ecco dodici idee – più una speciale- originali per regali utili e sicuramente graditi all’amica incinta.

Una maxi borsa

Corredata con la carrozzina, di solito si trova una grossa borsa in tinta molto pratica per pannolini, salviette e tutto ciò che può servire a un neonato durante una passeggiata; sicuramente utile, ma esteticamente può non essere il massimo. Per evitare che la futura mamma trascuri il suo look in virtù della praticità, una maxi borsa della sua fantasia preferita o del colore che indossa più spesso, risulterà un’idea vincente: funzionale, sì, ma con personalità.

Un libro

Cosa aspettarsi quando si aspetta e Il libro dei nomi sono grandi classici della letteratura per le future mamme e probabilmente non mancheranno tra i regali di amici e parenti. Per distinguersi, però, la scelta migliore è Amori di mamma un #@**%. Tutto ciò che avreste voluto sapere prima di avere figli, di Karen Alpert. L’autrice racconta le gioie e i dolori di una maternità ben lontana da quella proposta dai manuali e, attraverso le vicissitudini quotidiane, trasmette alle neo-mamme un messaggio di ampia solidarietà: sbaglierai, urlerai, imparerai, sgriderai e piangerai, ma ci saranno anche i momenti di svago, il divertimento, le coccole, le soddisfazioni e le soprese inaspettate nel corso del viaggio più bello della tua vita. La Alpert usa un linguaggio divertente e leggero, la vostra amica sorriderà tutto il tempo.

Un calendario della nascita

Simile in tutto e per tutto ai calendari dell’avvento che popolano gli espositori dei supermercati nel periodo natalizio, il calendario della nascita si compone di tante caselle quanti sono i giorni che separano la mamma dal giorno del parto. Grattando la casella, ogni giorno si troveranno indicazioni di ostetriche e ginecologi e consigli su come affrontare la gravidanza un passo alla volta.

Un robot aspirapolvere

Un elettrodomestico è sicuramente un regalo bizzarro per festeggiare una gravidanza, ma sarà certamente molto apprezzato. Un robot aspirapolvere, come l’ormai famoso Roomba, è un dispositivo pressoché autonomo che, una volta impostato, si attiva in automatico e aspira i pavimenti come un’aspirapolvere tradizionale. Durante la prima attivazione, il robot memorizza la pianta della casa e dalla seconda accensione – programmabile con app o manualmente – agisce in completa autonomia. Scegliere un robot aspirapolvere è il regalo ideale per non affaticare la mamma durante la gravidanza e per avere pavimenti sempre puliti dopo la nascita del bambino.

Un servizio fotografico

Le donne in gravidanza sono innegabilmente bellissime, ma spesso il corpo che cambia e gli sbalzi ormonali finiscono per atterrire la neo-mamma, che non si vede più bella come prima. Per situazioni come questa, un servizio fotografico premaman è il regalo più bello che si possa fare: da sola o con il futuro papà, grazie alle fotografie, la mamma riuscirà a vedersi attraverso gli occhi delle persone che le vogliono bene, recuperando la propria autostima.

Un weekend romantico

Se si dispone di un budget un po’ più alto, un weekend romantico alle terme o in una Spa è sicuramente un regalo che verrà molto apprezzato. I futuri genitori stanno per intraprendere un percorso del tutto nuovo e un fine settimana solo per loro prima della nascita del bambino, può essere una splendida occasione per godere di un momento in due per l’ultima volta.

Una sessione di Belly Painting

Negli ultimi anni si è diffusa molto la moda del Belly Painting, ossia la pittura del pancione. Un artista del body painting realizzerà uno splendido dipinto direttamente sulla pancia della futura mamma, che potrà divertirsi durante la realizzazione e immortalare il risultato finale, di cui conserverà per sempre il ricordo. Una sessione di Belly Painting è il regalo perfetto per le donne creative.

Un paio di cuffie per il bambino

Fin dalla ventesima settimana, i bambini nel grembo riescono a percepire i suoni esterni e via via riusciranno a riconoscere la voce della mamma e del papà. Per le amanti della musica, le cuffie per il bambino saranno un regalo davvero originale e vincente: si tratta di cuffie adesive che, applicate sul pancione, trasmettono musica, suoni e voci. Il maggiore pregio di questo presente è la discrezione: le cuffie si possono applicare sotto i vestiti e sono praticamente invisibili, ottime per essere usate mentre la mamma lavora, passeggia o si rilassa.

Un cuscino per la gravidanza

Indispensabile, a detta delle donne che lo hanno provato, il cuscino per la gravidanza è studiato appositamente per supportare determinate parti del corpo – come il pancione – e alleviare i dolori tipici della gravidanza, specialmente in vista del parto, come il mal di schiena, la pancia pesante o le gambe gonfie. La futura mamma apprezzerà moltissimo questo regalo amico del riposo.

Un paio di scarpe

I piedi gonfi sono uno dei fastidi più comuni in gravidanza e un regalo molto apprezzato dalla futura mamma saranno dei sandali comodi, possibilmente con la pianta morbida, che sostengano bene il peso del corpo e permettano di continuare a fare lunghe passeggiate, molto consigliate per la circolazione e il controllo del peso.

Una maglietta a tema

Le magliette a tema gravidanza sono un regalo originale e divertente. In commercio se ne trovano con stampe predefinite, ma anche di personalizzabili a piacimento. Per un presente unico nel suo genere, il suggerimento è di far personalizzare la T-shirt con il nome della mamma, con un suo tipico modo di dire o che ne ritragga una caricatura – ovviamente con il pancione – intenta in un’attività che le piace (in palestra, a lavoro, al telefono, mentre canta sotto la doccia). Le possibilità sono davvero infinite e la futura mamma apprezzerà moltissimo questo regalo unico, da conservare e indossare anche dopo la nascita del bambino.

Un diario per la gravidanza

Alle amiche che tengono ad annotare ogni cosa e a conservare ogni ricordo, farà sicuramente piacere ricevere un diario per la gravidanza su cui annotare le nuove sensazioni, le variazioni di peso scoperte durante le visite e in cui conservare le foto delle ecografie. Insieme al futuro papà, la mamma potrà utilizzare il regalo come un vero e proprio diario personale da conservare gelosamente per sé o da condividere con amici e familiari e da mostrare al bambino una volta cresciuto.

Una promessa

Molte donne, durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino, riscontrano un allontanamento da parte delle amiche o un’invadenza eccessiva: il più bel regalo che si possa fare a un’amica in dolce attesa è la promessa – che va mantenuta – di restarle sempre vicino quando ne avrà bisogno e di lasciare alla nuova famiglia i tempi e gli spazi necessari per abituarsi a questa nuova avventura.