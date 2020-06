Ancora due ospiti positivi al Molina che riapre ai parenti

Sono 58 gli ospiti della Fondazione Molina di Varese contagiati dal Covid 19. Si tratta del 15% della popolazione residente.

L’ultima indagine è stata effettuata lo scorso 28 maggio sui 390 ospiti. Tra i positivi, 16 sono deceduti, 40 si sono negativizzati e 2 sono ancora positivi, nessuno dei quali in condizioni critiche, contro i 35 positivi di un mese fa.

«Nella prossima settimana – spiega il presidente della Fondazione Guido Bonoldi – ultimeremo anche l’ effettuazione dei tamponi di tutto il personale dei nuclei di cura, e si sta evidenziando una diffusione limitata dei contagi. Entro la fine della prima settimana di giugno è prevista la chiusura dell’area Covid. Un plauso speciale alla equipe medico infermieristica dell’area Covid, guidata con grande competenza ed impegno dal dott. Edoardo Paganini. Rimane un nucleo filtro per i pazienti negativizzati, in cui transiteranno per 14 giorni tutti questi casi, prima di tornare ai nuclei di origine. Tutti i restanti nuclei della Fondazione sono esenti da Covid».

La Fondazione comunica che nei primi 5 mesi del 2020 i vi sono stati 116 decessi contro i 100 dello scorso anno.

La Fondazione, dopo 3 mesi di chiusura con le visite vietate, sta pensando a ripartire: « Per permettere un contatto diretto tra Ospiti e Parenti organizzeremo, a partire dal prossimo 4 giugno, appuntamenti di un singolo ospite con singolo parente presso una area esterna. La prenotazione avverrà dietro contatto da parte della Fondazione via mail o per telefono. La prima settimana sarà dedicata agli Ospiti del Padiglione Perelli. Ovviamente la necessità di garantire la tutela sanitaria sia degli Ospiti che dei Parenti comporterà tempi lunghi, in attesa di disposizioni degli organi competenti per diverse modalità di apertura».