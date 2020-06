Anziano muore annegato nel Locarnese

Tragedia nel Locarnese, dove a Gerra Gambarogno, un cittadino svizzero di 83 anni è morto annegato mentre nuotava nel Lago Maggiore. È successo questa mattina, sabato 27 giugno, poco prima delle 7:30.

Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nella fase di rientro verso riva l’anziano è finito sott’acqua per poi non più riemergere. Sul posto sono intervenuti Polizia cantonale, Società Salvataggio Tenero insieme i soccorritori del Salva. Il corpo dell’83enne è stato rivenuto a circa 20 metri dalla riva e a circa 3 metri di profondità.