Arrivederci alle medie: lacrime e palloncini

Nessun abbraccio, qualche lacrima di commozione, palloncini e coriandoli. I bambini di quinta elementare della primaria Luigi Castiglioni di Azzate si sono rivisti dopo il lungo periodo di lockdown e i mesi di didattica a distanza (in alto gli alunni della 5 A, qui sotto i bimbi della 5 B)

Hanno potuto così salutarsi prima delle vacanze estive: alcuni si rivedranno l’anno prossimo, altri frequenteranno la prima media in scuole di altri paesi. Per questo era importante potersi rivedere un’ultima volta.

Ad accoglierli nel bel giardino comunale il vicesindaco Simona Barbarito, i maestri Francesco Prevedello e Carla Pugliano, Silvia Laviola, Mariella De Pascale e Cinzia Azzariti. È stata l’occasione per augurare a tutti di intraprendere il nuovo “cammino” con entusiasmo e tanta voglia di imparare.