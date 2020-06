A Besozzo cede la strada che porta alla ditta Cassani

Le forti piogge dello scorso fine settimana hanno provocato diversi danni in tutto il Varesotto e anche il Comune di Besozzo ne ha risentito. Oltre a problemi all’acquedotto comunale infatti, l’amministrazione si trova a dover gestire un altro problema.

Si tratta di Via Cassani, strada che porta alla sede dell’omonima ditta del paese. La storica azienda, famosa in tutto il mondo per la sua produzione di impianti per la fabbricazione di mattonelle, si trova vicino al fiume Bardello. Le forti piogge della scorsa settimana hanno ingrossato il fiume che ha eroso una parte di strada, facendola cedere di alcuni centimetri.

La situazione è stata monitorata fin dall’inizio e la Protezione Civile che è intervenuta per chiudere la strada, mentre il comune ha fatto una verifica dei danni. «È necessario un intervento immediato per permettere ai mezzi dell’azienda di entrare ed uscire», spiega l’assessore Gianluca Coghetto. Il passaggio dei camion infatti, è fondamentale per il buon andamento dell’azienda che vende i suoi pezzi in tutto il mondo. La strada, in quelle condizioni, non può sopportare il peso di tonnellate di materiale. «Lunedì mattina decideremo cosa fare, è necessario rimettere in sicurezza la strada e quindi permettere il transito dei mezzi». Nella via sono presenti anche alcune abitazioni.