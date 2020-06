Cammino di Santiago: “Non confondiamo l’oro con la paglia”

Il cammino di Santiago è il più famoso al mondo. Ogni anno oltre trecentomila persone arrivano a prendere la Compostela, il documento che certifica di aver percorso almeno gli ultimi cento chilometri.

Tra questi la comunità italiana, dopo quella spagnola, è la più numerosa. Da una decina di anni, con il benestare della Santa Sede, padri e suore dell’opera don Guanella svolgono il proprio servizio ai pellegrini proprio nelle ultime tappe del cammino.

Padre Fabio è diventato un punto di riferimento importante e con lui altri sei religiosi e le suore. Sono proprio loro a organizzare l’incontro di martedì 7 a Besnate. È la prima volta che arrivano nella nostra provincia. La loro cura verso i pellegrini si estende anche all’Italia con incontri per coltivare il senso del cammino.

“Il pellegrinaggio è una grazia. – racconta padre Fabio – Molti muoiono senza poterci andare. A Besnate ci sarà la messa e poi l’incontro in cui raccontiamo di cosa si tratta il cammino. È importante avere un momento così perché si rischia di avere l’ago, di avere il filo, ma di non saperlo infilare nella cruna o infilarlo nella parte sbagliata. È una esperienza di grande ricchezza spirituale. Ci sono molti che si accontentano degli effetti collaterali senza prendersi il frutto buono del cammino. L’incontro serve sempre ad aiutare le persone che lo hanno fatto o vogliono farlo di cogliere il centro. È una grande ambizione, ma da dieci anni viviamo momenti così e in tanti accorrono”.

A condurre l’incontro sarà padre Fabio, superiore dei guanelliani di Santiago e delle opere guanelliane d’Europa. Lui parlerà in rappresentanza dei fratelli. Attualmente sono sei e con loro ci sono anche le suore che hanno una postazione ad Arzua penultima tappa del cammino, mentre i padri sono ad Arca. Qui il loro sito e qui la pagina Facebook.

Il diario del direttore Marco Giovannelli in cammino due anni fa e il ricordo di Padre Fabio incontrato più volte nelle ultime tappe. Le foto pubblicate qui sono sue.

L’INCONTRO E LA MESSA

L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno dei padri e suore guanelliane e della Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia – Jerago, Orago, Besnate.

La messa è prevista alle 19.30 e a seguire l’incontro.

Si terranno negli spazi esterni dell’oratorio in via Paolo Rosa 5 a Besnate.

Posti limitati (max 160) in rispetto delle normative anti covid.