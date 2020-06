Casciago, in Comune in tutta sicurezza

Gel sanificante fuori da ogni ufficio per i cittadini ed erogatori a disposizione di ogni dipendente comunale. Cartelli e messaggi sul pavimento per avvisare di mantenere le distanze di sicurezza ed attendere il proprio turno in sicurezza.

Un termo scanner per misurare la temperatura corporea all’esterno della segreteria, di fianco al macchinario per il timbro del cartellino. E ancora barriere di pexiglass all’anagrafe, nell’ufficio tecnico e in tutti gli altri uffici, oltre a percorsi nuovi per il rilascio delle carte d’identità.

Il Comune di Casciago si è attrezzato al meglio per riaprire in sicurezza, con procedure di ingresso e nuovi orari per garantire la presenza in Municipio del personale per garantire un servizio costante e puntuale.

Un lavoro di cui il sindaco di Casciago, Mirko Reto, è orgoglioso: «Abbiamo fatto un gran lavoro, dal 19 maggio abbiamo riaperto gli uffici comunali ai cittadini, garantendo tutte le procedure di sicurezza – spiega -. Abbiamo installato tutti i dispositivi necessari, anche di più: il termoscanner ad esempio, un apparecchio all’avanguardia che abbiamo voluto posizionare a disposizione di tutti i nostri dipendenti e dei cittadini. Le norme di accesso al Comune sono ancora vincolate all’emergenza, ma siamo fiduciosi che tutto possa essere gestito nel migliore dei modi».