Centrodestra in piazza contro il Governo

Centocinquanta persone, tanti amministratori e politici hanno partecipato alla manifestazione del centrodestra in piazza del Garibaldino a Varese.

Presente l’euro parlamentare Isabella Tovaglieri, i deputati Matteo Bianchi e Dario Galli, il senatore Giacomo Caliendo, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, i consiglieri Marco Colombo ed Emanuele Monti. Con loro tanti sindaci del territorio e il presidente della Provincia Emanuele Antonelli che è anche sindaco di Busto Arsizio. In piazza anche tanti giovani con cartelli e slogan contro il governo e con richieste esplicite.

«Vogliamo far sentire la nostra voce al Governo – ha esordito Bianchi durante il flash mob – Servono azioni concrete che mettano al centro lo sviluppo, il lavoro e le imprese».

«Noi siamo contrari alla politica delle piccole mance – ha gridato il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo – il Governo deve avere una visione di insieme e noi saremo disponibili a collaborare in questo momento difficile».

Di ben altro avviso Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia. «Questo Governo non ci rappresenta e devono andare a casa il prima possibile. Ci hanno tenuti chiusi in casa per due mesi».

La manifestazione si è quindi chiusa con un applauso finale per Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia ed ex sindaco di Varese al quale è anche dedicato uno striscione appeso all’esterno della sede della Lega che dà proprio sulla piazza del Garibaldino.