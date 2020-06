Chisura di via Veratti, Buosi: “Ai commercianti nessuna comunicazione”

Le polemiche non ci appartengono, siamo gente da fatti, reagiamo alle difficoltà con testa e responsabilità.

La chiusura di marzo aprile maggio per una attività stagionale sono un bagno di sangue ma ci siamo inventati è prodigati per poter rimanere a galla e garantire lavoro ai nostri dipendenti. Abbiamo riaperto con mille impedimenti e vincoli, siamo pazienti e attenti nonostante spesso non riceviamo collaborazione dai clienti che stanchi di regole vorrebbero mangiare un gelato senza me che gli dico dove andare su quale segnale a terra stare e di essere celere per evitare code in strada di cui siamo responsabili. Fin qui faticoso ma….TUTTO BENE PERCHÉ SIAMO VIVI E IN SALUTE.

Poi arrivano i provvedimenti di chi cerca di tutelare il popolo, va bene, accettiamo ma perché non dirlo? Perché non informare per tempo i commercianti coinvolti e mai interpellati? Darci l’opportunità di dare un senso ad una iniziativa del genere avrebbe avuto un senso …. negli articoli parlate di voler far circolare dai soliti posti i gruppi di gente creandogli altri spazi pedonali, va bene anche questo ma allora perché non dirlo per tempo! Cosa volete che vengano a fare le persone a piedi tra le auto parcheggiate e bloccate in vai veratti a negozi chiusi con tre attività in croce che lavorano anche sul passaggio e che chiudono tra le 21 e le 23 se non offriamo una attrattiva? Certo non possiamo fare spettacoli o manifestazioni che creerebbero assembramenti ma di idee ne avrei personalmente avute parecchie e i miei colleghi della via sarebbero stati entusiasti di fare qualcosa in questo momento….invece in sordina e a sorpresa niente scelta niente possibilità solo subire e silenzio.

Dobbiamo lasciare più spazio a quella fetta di delinquenti senza onore che ha picchiato Cico, quelli che tengono sveglia e sotto minaccia il centro storico? E non parlo per sentito dire. IO SONO UNA DI QUELLE CHE SUBISCE DI NOTTE L’IGNORANZA DELLA MASSA.

Uno spazio vuoto e senza senso, attrattive attività proposte che senso ha? La mia fantasia ne sarebbe stata parecchio solleticata peccato non essere stati coinvolti ma tanto noi siamo solo poveri commercianti!

Juanita e Marco