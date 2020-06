Ciclo di incontri on line di Enaip sull’innovazione nella ristorazione

«La crisi spiazza la ristorazione improvvisata, quella senza identità. In questi ultimi anni, rispetto allo scenario economico generale, è sembrato che aprire un esercizio di ristorazione fosse “troppo” facile. Invece si tratta di un esercizio che deve avere identità, cultura aziendale, dipendenti che vanno formati… Se queste cose non ci sono, allora alla prima crisi la selezione è darwninana. Ed è quello che sta accadendo».

Lo scrive Severino Salvemini economista, docente alla Bocconi, Ambasciatore del Gusto in un articolo pubblicato da “Identità golose” il 25 giugno 2020.

Per le aziende che vogliono costruire un progetto per affrontare la tempesta della crisi e porre le basi per uno sviluppo Enaip Lombardia organizza un ciclo di 6 webinar gratuiti.



Gli incontri si svolgeranno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tramite videoconferenza secondo il calendario che segue:

Lunedì 15 Giugno “Ragionamenti attorno all’ innovazione” – Prandoni Anna -Food blogger, scrittrice e giornalista

Mercoledì 17 Giugno “Gli strumenti informatici a supporto dei nuovi modelli organizzativi” – Biancini Andrea- Consulente per la trasformazione digitale

Lunedì 22 Giugno “L’utilizzo dei social network come strumento di strategia organizzativa” – Rabozzi Rebecca – Brand Communication Manager

Mercoledì 24 Giugno “Nuove soluzioni imprenditoriali, nuove logiche organizzative“ – Vinci Annamaria – Consulente settore agroalimentare

Lunedì 29 Giugno “Le normative nazionali sulla ripresa limiti e vincoli” – Moretti Lorena – Consulente aziendale

Mercoledì 1 Luglio “Attenzioni sanitarie per il contenimento” – Zambelli Alessandra – Tecnologa alimentare

Per partecipare a uno o più incontri si prega di compilare il seguente modulo di iscrizione https://bit.ly/3doOSH8

Il ciclo di webinar proposti apre poi alla possibilità di approfondire i temi trattati attraverso attività formative che Enaip Lombardia ha progettato e strutturato in un catalogo. Disegnate perché assomiglino più ad un’occasione consulenziale piuttosto che ad un classico corso. Occasioni per 3-4 imprenditori, collaboratori, professionisti che vogliano un supporto nell’affrontare i nodi critici che si presentano nella propria realtà. Qui il link al catalogo https://bit.ly/2BKr1UM