Da Cittiglio “Sulle strade di Alfredo Binda”

“Ritengo che la formula dei percorsi permanenti sia quella ideale per promuove il nostro territorio. In sella alla bicicletta a passo cicloturistico si riescono ad ammirare e scoprire alcuni luoghi che altrimenti passerebbero inosservati”. Sono queste le parole di Alessandro Ruzzenenti, uno dei promotori dei percorsi permanenti della “Sulle strade di Alfredo Binda”. Anche questo fine settimana c’è stata una buona partecipazione all’iniziativa voluta da Ciclovarese, con il supporto della Varese Sport Commission e del Panathlon International Club Varese, con l’aspetto tecnico curato dai team: AmiciBici, Funtos Bike e Gruppo Sportivo Contini.

Con sede di partenza Cittiglio, paese natale del Campionissimo Alfredo Binda, i partecipanti si sono ritrovati presso l’hotel La Bussola per iniziare la loro passeggiate sui tre tracciati disegnati nell’alto Varesotto: “ Abbiamo avuto ciclisti piemontesi e provenienti dalle province limitrofe, con il gruppo più numeroso in maglia Ciclistica Erbese, – continua Ruzzenenti – particolare che sottolinea la bontà di questa iniziativa”. Per tutti la colazione offerta dagli organizzatori, il ricco pacco gara e il diploma di partecipazione.

I percorsi permanenti sono fruibili tutti i giorni (escluso i martedì), l’adesione è libera a tutti. Per tutte le info è possibile visitare il sito www.sullestradedibinda.it – info@newsciclismo.com.