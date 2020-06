Coach Bianchi lascia i Mastini: allenerà a Torino

In attesa di vedere (e valutare) il mercato giocatori, è tempo di ritocchi in panchina per i Mastini dell’hockey ghiaccio che perdono una figura poco nota al grande pubblico ma fondamentale all’interno dello spogliatoio e della società

Mirko Bianchi, vice allenatore della squadra di IHL (quindi “secondo” di Massimo Da Rin) e responsabile di tutto il settore giovanile giallonero lascia infatti Varese: andrà infatti al Torino Bulls, tornando così nel suo Piemonte per riavvicinarsi alla famiglia.

L’esperienza di Bianchi nei Mastini è quindi durata un solo anno, visto che era arrivato nella Città Giardino nell’estate scorsa: «Faccio questa scelta solo per il fatto che mi è capitata una possibilità nella mia città. Una decina di anni fa ho contribuito a creare un bel movimento hockeystico con i Torino Bulls; ora sono rimasti privi del primo allenatore e oggi ho modo di tornare a fornire il mio contributo per una squadra alla quale sono molto legato. Il percorso sarà stimolante e mi occuperò sempre del settore giovanile mentre non avrò una formazione senior: sarò molto più vicino a casa e questo è un aspetto importante».

Bianchi e i Mastini si lasciano bene: «Non posso che parlare positivamente della città e della gente – prosegue il tecnico – Non ci sono tante società che vantano un gruppo allenatori come hanno i Mastini e tutti hanno dato tutto. Con loro è stato bello lavorare e condividere esperienze ogni giorno. La società ha lavorato bene durante la passata stagione e vorrei ringraziare tutti, dal presidente Torchio al ds Malfatti, dai bambini e ragazzi delle varie formazioni ai giocatori della prima squadra e tanti altri. Un ringraziamento particolare va però da parte mia a Massimo Da Rin: con lui ho svolto un lavoro a stretto contatto e desidero ringraziarlo per la fiducia che mi ha sempre dato fin dal primo giorno di lavoro. Mi ha insegnato molto in questo anno di esperienza insieme a Varese».

Il saluto giallonero è altrettanto caloroso: «A Mirko Bianchi va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione con cui ha vissuto l’esperienza in giallonero. A lui un sincero augurio per questa nuova avventura sotto la Mole Antonelliana».