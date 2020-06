Covid, un nuovo caso a Samarate. Il sindaco: “Avviate le misure di tutela sui contatti”

Il sindaco di Samarate Enrico Puricelli ha ricevuto la notizia attraverso il sistema di comunicazione di Ats Insubria e Prefettura di Varese: la cittadina ha un nuovo caso di positività al Coronavirus.

Secondo il bilancio tenuto dal Comune risultano dunque 11 i cittadini postivi ma nessuno in osservazione. In totale i guariti dall’inizio della pandemia sono 22 e i deceduti 9.

«Per tranquillizzarvi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto tutte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con la persona risultata positiva al Covid-19 – spiega il sindaco Puricelli -, ma l’emergenza non è ancora terminata. Senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio fatto fino ad oggi. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia».