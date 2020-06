Cuasso al Monte: “Un cervo mi è saltato sul parabrezza. Andate piano”

Dopo l’incidente di ieri tra Gazzada Schianno e Lozza, un altro incidente. con un cervo, fortunatamente meno grave, viene segnalato a Cuasso al Monte.

A raccontare la sua esperienza sul gruppo Facebook “Sei della Valceresio se…” è Benedetta, che ieri mattina dopo il campo sportivo di Borgnana, scendendo verso Cuasso al Piano, si è trovata un cervo sul vetro della macchina.

«Mi sono spaventata soprattutto perché mi ha preso il vetro del passeggero e lì c’era il mio piccolo dentro il seggiolino. Fortunatamente andavo piano, il cervo si è spaventato ed e scappato. Spero che non si sia fatto niente; per tutta la mattina sono rimasta preoccupata, per me, per il mio bambino».

Benedetta ha allertato i Carabinieri e la Protezione civile di Cuasso al Monte che hanno assicurato che sarebbero andati a controllare se in zona c’era il cervo ferito.

«E’ stata una brutta esperienza – conclude Benedetta – ho distrutto metà macchina, ma per fortuna noi non ci siamo feriti e spero lo stesso per l’animale selvatico. Vi consiglio di andare piano e di fare attenzione»