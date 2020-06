Da lunedì 15 a Malpensa riapre il Terminal 1

A Milano Malpensa riapre il Terminal 1: dal 15 giugno si chiude il Terminal 2, che ha gestito tutti i voli per quasi tre mesi, e le operazioni riprendono dal terminal più ampio e moderno. Si riparte con due “satelliti” su tre, vale a dire con due terzi del terminal. E lo si fa in mezzo a mille precauzioni di sicurezza.

La soglia minima per riaprire il T1 era di tremila passeggeri giornalieri: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, aveva indicato prudenzialmente una data tra 15 giugno e 1 luglio, ma già circolava come previsione più realistica quella del 15. Soprattutto alla luce della ripartenza di Easyjet, con diversi voli “domestici” (cioè interni) a cui si aggiungeranno man mano quelli internazionali.

Come riapre il Terminal 1 di Milano Malpena

Sea ha già predisposto tutte le misure di prevenzione del rischio contagio. A questo punto si aspetta solo il via libera dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ma tutti sono già pronti per la riapertura effettiva del Terminal 1. Accompagnata, in parallelo, dalla “dismissione” temporanea del T2, che da metà marzo e per tre mesi esatti si è fatto carico di gestire tutti i (pochissimi, all’inizio) passeggeri rimasti.

Gli spazi del T1 deserti, a marzo

“Nella fase iniziale l’utilizzo delle aree di imbarco” sarà gestita ricorrendo ai “Satelliti” (i “bracci” del Terminal) Nord e Sud, rispettivamente per le partenze per Paesi Non-Schengen e per Paesi dell’Area Schengen. Mentre il Satellite Centrale “sarà mantenuto chiuso” e verrà riaperto “quando sarà necessario disporre di un numero superiore di gate/finger”.

All’interno sono stati tracciati tutti i percorsi, con le postazioni di rilevamento temperatura previste alle porte di ingresso (due per piano arrivi e due al piano check in), con la “mappatura” degli spazi per assicurare corretto rapporto tra numero di passeggeri previsti e superficie degli spazi dedicati (per evitare assembramenti), con i percorsi di uscita (due per piano). Il calcolo degli spazi vale per ogni area, giù giù fino alla stazione ferroviaria.

Ma quando riapre Linate?

C’è poi il tema Linate, che ossessiona molti milanesi, affezionatissimi allo scalo cittadino, che ha limiti strutturali (non può gestire aerei wide body) ma è – appunto – dentro la città: attualmente la previsione di passeggeri è bassa e non ha ancora giustificato la richiesta di riaprirlo. Enac ancora nell’ultimo provvedimento ha confermato – su richiesta del gestore – la chiusura dell’aeroporto di Milano Linate, mentre nel frattempo ha riaperto alcuni scali regionali (ad esempio: Brindisi che si aggiunge, in Puglia, a Bari.