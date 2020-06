Da Malpensa all’Elba con l’aereo ad elica

Silver Air, la compagnia aerea che gestisce i voli in continuità territoriale fra l’Elba e la Penisola, vola anche da Malpensa.

Inizialmente previsto con avvio il 1° giugno, e poi slittato causa Covid, l’orario estivo della compagnia aerea prevede finalmente il ritorno del collegamento con Milano e i doppi voli giornalieri, con Pisa nei giorni di lunedì e sabato, con Firenze nei giorni di martedì e venerdì.

Per la città di Milano la novità è appunto costituita dallo spostamento da Linate a Malpensa (essendo Linate ancora chiusa per decisione di Sea ed Enac) e il primo volo della stagione 2020 è previsto per venerdì 12 giugno.

«Abbiamo dovuto aspettare fino ad oggi per comunicarlo perché aspettavamo la decisione finale di Enac – dice Maurizio Furio, portavoce della compagnia all’Elba – ma oggi possiamo finalmente ufficializzare lo spostamento del collegamento. La Sea, società di gestione degli scali milanesi, sta infatti accorpando tutti i voli su Malpensa e ci siamo adeguati anche noi come già Alitalia e tutte le principali compagnie».

Il volo è già una esperienza, prima ancora di arrivare in vacanza: si vola su un Let L410, biturboelica da 16 posti. Anche qua naturalmente valgono le regole Enac sul distanziamento sociale, recentemente riviste: i posti disponibili per ogni volo sono dieci. Atterraggio all’aeroporto di Marina di Campo, uno dei più piccoli d’Italia.