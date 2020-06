Dalla Regione 7,5 milioni per la ricerca sul Covid. Protagonista anche l’Università dell’Insubria

Il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha illustrato oggi i risultati del bando da 7,5 milioni per progetti destinati a terapie anti Covid-19.

Test e tamponi sempre più rapidi e precisi; dispositivi portatili per rilevare Covid-19sulle superfici; efficacia dei farmaci per trovare la cura al Coronavirus sono gli obiettivi dei progetti finanziati da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi con il Bando congiunto da 7,5 milioni di euro “Covid-19: insieme per la ricerca di tutti”. Il bando è stato presentato a fine marzo, ha aperto il 6 aprile e si è chiuso il 20 aprile.

«La ricerca – ha detto il vicepresidente Sala, che è anche assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese – è una chiave fondamentale per contrastare il Covid-19, per una maggior conoscenza del virus e dei suoi effetti e per incrementare la capacità di risposta anche alle emergenze future».

Due le linee di attività previste dal bando: 3,5 milioni per progetti di ricerca fondamentale (Linea 1), sostenuti da Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi (rispettivamente con 2 e 1,5 milioni di euro); 4 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Linea 2), finanziati da Regione Lombardia a valere su risorse del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020.

«Un sincero ringraziamento – ha aggiunto Sala – va a Fondazione Cariplo e a Fondazione Umberto Veronesi, che hanno deciso di co-investire in questo bando che apre prospettive fondamentali non solo a livello locale ma anche sul panorama internazionale»

Ventisette i progetti finanziati – che coinvolgono Università, IRCCS, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, enti ed istituti di ricerca, che si sono uniti in partenariato tra loro e – per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – con imprese di ogni dimensione, dalle micro alle grandi aziende.

Tra i soggetti assegnatari dei fondi anche l’Università dell’Insubria che insieme all’Irccs Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS) effettuerà uno studio sull’effettiva prevalenza dell’infezione SARS-Cov-2 in gruppi di popolazione ad alto o basso rischio. Per questa ricerca è stato stanziato un contributo di 246.750 euro.

