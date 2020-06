Differimento Imu a Luino, la misura in consiglio comunale

Un alleggerimento destinato ai cittadini in difficoltà per i segni lasciati dall’emergenza Covid.

Si tratta, come anticipato, del differimento del pagamento dell’Imu.

Si tratta nello specifico della proroga del pagamento della prima rata IMU dal 16 giugno 2020 al 31 luglio 2020, proroga non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi.

Fuori dall’unico punto all’ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà domani sera, 10 giugno in via telematica, restando in tema di tributi, la TARI (tassa sui Rifiuti) verrà posta in riscossione con il mese di ottobre 2020.