Dote sport: domande da completare “al netto” del coronavirus

Ci sono ancora due settimane di tempo per completare la domanda di Dote Sport, il rimborso fino a 200 euro per l’attività sportiva dei figli dai 6 ai 17 anni previsto da Regione Lombardia come sostegno alle famiglie e promozione di sani stili di vita per bambini e ragazzi.

Alla procedura possono accedere le famiglie la cui richiesta, presentata in autunno, sia stata finanziata da Regione Lombardia. (Nel caso in cui il genitore non abbia ricevuto alcuna email di conferma dalla Regione, può controllare l’esito della richiesta loggandosi sul portale Bandi online di Regione lombardia e verificando, nella propria area personale, tra “i bandi in lavorazione”).

Nella procedura sono state inserire alcune attenuanti dovute al coronavirus, che fanno decadere parte dei requisiti richiesti, a cominciare dal minimo dei 6 mesi consecutivi per l’attività sportiva svolta dal minore.

Nel completare la domanda quindi, a prescindere dalla cifra segnalata in autunno, bisogna inserire ai fini del rimborso, solo la cifra effettivamente pagata per il corso sportivo svolto, anche al netto degli eventuali rimborsi ricevuti, certificata dalla ricevuta, o delle ricevute rilasciate dalla stessa associazione sportiva indicata in domanda di Dote e l’attestazione di frequenza.

I documenti vanno reperiti e inviati, assieme a copia della carta d’identità del genitore richiedente, entro le ore 12.30 di mercoledì 10 luglio. Pena la decadenza del contributo.

Chi ha la firma elettronica o SPID deve scannerizzare tutti i documenti sopra elencati e caricarli nella procedura Bandi online. Oppure i documenti vanno stampati, firmati e consegnati a mano (su appuntamento, in una delle sedi degli Uffici Territoriali Regionali); inviati all’indirizzo PEC dell’Ufficio Territoriale Regionale (anche da un indirizzo di posta elettronica ordinaria) o spediti via raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Territoriale Regionale. Tutto sempre entro le ore 12.30 del 10 luglio (fa fede la data di spedizione).

Per maggiori informazioni scrivere a dotesport@regione.lombardia.it oppure telefonare al numero verde 800.318.318 (da cellulare 02 3232 3325, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi.