Elezioni 2021, a Cugliate Fabiasco si candida Marco Gasparini

“Cugliate Fabiasco Alternativo” comunica la propria partecipazione alle elezioni amministrative del 2021 annunciando la candidatura a sindaco di Cugliate Fabiasco nella persona di Marco Gasparini.

«Siamo ai nastri di partenza di una campagna elettorale che si preannuncia molto difficile. Difficile, non solo per la prevedibile, legittima e normale competizione tra candidati, ma anche e soprattutto perché cade in un momento storico particolare, di grandi cambiamenti e sconvolgimenti, in ambito locale come in quello nazionale ed internazionale», spiega Gasparini.

«Le elezioni amministrative hanno sempre rappresentato un momento straordinario di partecipazione e coinvolgimento della popolazione. Le elezioni di Sindaci e Consiglieri Comunali, le figure politiche più vicine al cittadino, sanno suscitare ancora, al contrario di altre, passione, dibattito ed interesse. L’auspicio è quello che i nostri concittadini possano assistere a dibattiti tra tutti i candidati per effettuare serenamente le loro valutazioni ad esprimere liberamente il loro voto. È nostra intenzione mettere al centro di questa campagna elettorale temi amministrativi al posto delle sterili contrapposizioni politiche. Vogliamo confrontarci con tutti i cittadini al fine di stilare un programma condiviso ed omogeneo che soddisfi le esigenze di tutte le categorie presenti senza che nessuno si senta abbandonato come successo fino ad ora!»

«Insomma, crediamo che oggi più che mai la nostra Cugliate Fabiasco, come tutti i comuni che andranno al voto, abbia bisogno di una campagna elettorale serena, pacata e seria».

Cugliate Fabiasco Alternativo, la pagina facebook