Energia, speranza e tante storie nella danza di Isabel Lunkembisa

La rassegna estiva del Teatro San Materno di Ascona si apre domenica 28 giugno alle 18, con un laboratorio di danza afro rivolto a tutti, guidato dalla danzatrice Isabel Lunkembisa. Una danza di energia, ritmo e speranza per avvicinarsi a storie di immigrazione con autenticità.

Segue, alle 19.15, la proiezione di Cruda Bellezza, spettacolo della Compagnia Tiziana Arnaboldi (2005). Protagonista la stessa Isabel, fuggita a soli 14 anni dalla guerra civile in Angola per arrivare in Svizzera. In scena 5 interpreti danzatori fanno eco alle emozioni e riflessioni della protagonista. Un percorso tortuoso che dimostra quanto il razzismo e l’ingiustizia continuino a regnare sulla nostra terra.

Per partecipare occorre prenotarsi entro il 27 giugno, privilegiando la prenotazione online.

Il programma completo della rassegna estiva è sul sito del Teatro San Materno