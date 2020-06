Festa Patronale a Busto Arsizio, messa solenne in basilica e ringraziamento a settembre

Mercoledì 24 giugno sarà celebrata la festa del patrono della Città, San Giovanni Battista: in programma quest’anno la messa solenne che sarà celebrata da mons. Severino Pagani alle 11.00 in basilica San Giovanni. Saranno presenti il sindaco Emanuele Antonelli e gli amministratori comunali, i rappresentanti delle forze dell’ordine e altre autorità del territorio.

Per i noti motivi sanitari, slitta a metà settembre la Giornata del Ringraziamento che si svolgerà in piazza santa Maria, davanti al santuario che custodisce la statua della Madonna dell’Aiuto, la cui immagine è stata scelta dal sindaco per il manifesto in memoria dei cittadini scomparsi durante il lockdown e per la festa patronale. Durante la giornata, saranno attribuiti la civica benemerenza e i riconoscimenti ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti durante l’emergenza sanitaria