Futura Volley, il ritorno di Silvia Sormani

Il nuovo acquisto della Futura Volley Giovani non è poi tanto… nuovo, nel senso che si tratta di un gradito ritorno al PalaSanLuigi: la vice-Garzonio, nel ruolo di libero, sarà infatti Silvia Sormani, la giovanissima atleta uscita proprio dal vivaio biancorosso prima di trascorrere una stagione al Club Italia.

Sormani ha appena 17 anni ma appare già pronta per il volley senior: esordio in under 12 con la Futura, titolo provinciale replicato nell’anno successivo ed arrivo in Serie D da ragazzina. La sua esplosione è datata 2018-19, quando Silvia ha vinto l’under 16 provinciale con titolo di MVP, ha conquistato la promozione in Serie C e la convocazione per la nazionale di categoria. Tutti “step” che hanno acceso i riflettori federali sulla giocatrice nata proprio a Busto: lo scorso anno infatti è stata ingaggiata dal Club Italia di coach Bellano con cui ha raggiunto la Pool Promozione in Serie A2 calandosi nel nuovo ruolo di libero.

Ora il ritorno nella propria alma mater, la Futura, dove potrà accrescere la propria esperienza nel secondo campionato nazionale, provando a “erodere” spazio a una garanzia nel ruolo, quale è Barbara Garzonio. «Sono molto emozionata, anche perché sarò tra le più giovani di questo nuovo gruppo; quando ho ricevuto la chiamata da coach Lucchini la prima sensazione è stata di entusiasmo, sarà la prima volta in cui parteciperò ad un campionato insieme ad atlete che lo fanno come mestiere. La prossima stagione sarà diversa dall’ultima al Club Italia proprio per via delle compagne di squadra più grandi: sono certa che mi aiuteranno a crescere grazie alla loro esperienza in questo mondo; sono felice e molto propensa a questa nuova avventura».