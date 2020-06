Indagine Mensa dei Poveri, Giorgio Volpi: “Mai subito pressioni da Caianiello”

L’ex-sindaco di Olgiate Olona, attualmente consigliere comunale, Giorgio Volpi prende le distanze dalla vicenda inquadrata all’interno dell’indagine Mensa dei Poveri che riguarda una presunta mazzetta pagata dal vicepresidente di una nota società che gestisce la distribuzione del gas ad Alberto Bilardo e Gioacchino Caianiello, due ex-esponenti di Forza Italia tra i principali indagati nella maxi-inchiesta contro la corruzione della Procura di Milano. L’ex-primo cittadino viene tirato in ballo all’interno dell’avviso di conclusione indagini come figura vicina a Caianiello e attraverso la quale fare pressioni per rinnovare l’appalto per la distribuzione del gas in paese. Volpi, comunque, non appare tra le persone indagate (come avevamo precisato già nel precedente articolo).

Di seguito la sua replica