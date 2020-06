Inquinamento del Campo dei Fiori, speleologi super esperti al lavoro

Nove speleologi tra i più “forti” in Lombardia, 16 ore di attività per scendere a quasi 500 metri di profondità e poi tornare su. Nuovi campioni del terreno nel cuore del Campo dei Fiori sono stati prelevati e saranno consegnati ad Arpa per capire se ci sia traccia di idrocarburi anche a quella profondità. Ad una prima valutazione pare che lo sversamento non sia penetrato così a fondo ma solo le analisi potranno certificare che la situazione non sia così compromessa.

“Grazie al prezioso aiuto della federazione speleologica lombarda (FSLo), nella giornata di sabato è stato possibile fare un ulteriore campionamento in una delle zone più remote del massiccio del Campo dei Fiori. Speleologi esperti sono scesi fino alla galleria di Orinoco in Grotta Marelli, a quasi 500 metri di profondità, per prelevare campioni d’acqua da una zona che si pensa possa essere tra le più colpite dallo sversamento di idrocarburi”, scrive il Gruppo Speleologico Cai Varese. E Simon Beatrice, vice coordinatore del Gruppo, conferma: “Senza l’aiuto di speleologi super esperti sarebbe stato tutto molto più difficile: non non abbiamo attrezzatura così sofisticata per scendere a quelle profondità. È stato molto impegnativo ma anche molto bello andare nella galleria della Grotta Marelli: sono dieci anni che nessuno scendeva più sino a lì. Le grotte del Campo dei Fiori non sono molto spettacolari, ma la Marelli più si scende più regala emozioni con stalattiti e e stalagmiti” .

Gli speleologi hanno sentito un leggero odore di gasolio ma non da far pensare che lo sversamento sia penetrato così a fondo. Ora non resta che aspettare i risultati delle analisi.

E domani, lunedì 29 giugno, è prevista una riunione a Palazzo Estense con tutti gli enti coinvolti nell’emergenza che da due settimane tiene impegnati i sindaci di alcuni paesi coinvolti, il Parco regionale del campo dei Fiori, l’Arpa e l’esercito che ha la responsabilità della cisterna da cui ha avuto origine lo sversamento.