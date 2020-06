Inquinamento da idrocarburi: un weekend senza acqua potabile per 6000 persone

«Dobbiamo attrezzarci. L’acqua non tornerà potabile fino a lunedì mattina almeno. Poi dipenderà dal tempo». Il sindaco di Varese Davide Galimberti non vuole alimentare illusioni sul fatto che si possa risolvere nelle prossime ore il problema dell’inquinamento da idrocarburi che ha coinvolto i comuni di Comerio e Barasso e oltre una sessantina di vie nel capoluogo, per un totale di oltre 6000 persone: l’acqua non tornerà potabile in poche ore, ma in giorni.

In compenso però tiene a precisare che «Il livello di inquinante in realtà è solo leggermente superiore alla soglia, perciò la situazione non è grave» e che «L’acqua, non potabile, non va utilizzata da bere o per cucinare, ma può però essere utilizzata per tutti gli altri usi».

Tant’è vero che: «Abbiamo anche allertato la grande distribuzione della zona di aumentare le riserve di acqua, perchè prevediamo anche un maggiore consumo di acqua minerale».

Le bonifiche sono già in corso, e non ci sarebbero comunque indagini penali: «Salvo informazioni diverse, sembra si tratti di un incidente, e non ci sia nulla di doloso».

A COMERIO L’ACQUA E’ NEL CENTRO CIVICO

«L’ordinanza di noi sindaci è a titolo precauzionale, ma siamo tenuti a emetterla, nella situazione in cui siamo. In ogni caso è possibile lavarsi e usare l’acqua per usi diversi dal bere e cucinare» precisa Silvio Aimetti, sindaco di Comerio.

«Noi stiamo distribuendo l’acqua con le cisterne nel centro civico comunale – Sottolinea il sindaco – Abbiamo inoltre portato l’acqua alla casa di riposo e ci stiamo attrezzando per il campo estivo all’asilo, che comincia lunedì»

Anche Comerio, quindi, si prepara a un disagio che si prolunga per giorni: «I cittadini telefonano in tanti per chiedere informazioni – spiega Aimetti – E comunque anch’io voglio capire fino in fondo cos’è successo. Comerio ha un acquedotto che è sempre stato un fiore all’occhiello, chi di dovere doveva fare qualcosa che evidentemente non ha fatto. Finita l’emergenza, bisognerà fare i conti: sulle reti idriche c’è chi si deve fare un esame di coscienza»

LA SITUAZIONE A VARESE

DOVE SONO LE AUTOBOTTI

Una cisterna da 15 metri cubi è posizionata alla chiesa San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari; le altre quattro, da un metro cubo ciascuno, si potranno trovare in piazza Milite Ignoto a Sant’Ambrogio, nel parcheggio Robarello per Bregazzana e nel piazzale di fronte al cimitero di Bregazzana. Nel pomeriggio di sabato verrà inoltre messa a disposizione una nuova botte in zona Montello.

Per prendere l’acqua, il comune ricorda ai cittadini di presentarsi muniti di bottiglie, taniche e contenitori adatti.

QUALI SONO LE VIE INTERESSATE DALL’ORDINANZA

Solo in una serie di vie nel comune di Varese l’acqua non è potabile. Qui sotto la lista delle strade coinvolte, ricordando che l’acqua non può essere utilizzata per bere o cucinare nemmeno dopo la bollitura, trattandosi di inquinamento da idrocarburi.

Sant’Ambrogio/Fogliaro

via Prima Cappella (sino a civico 5) via Virgilio via Cellini via Taramelli via Robarello via Cereda strada dei Castagni via Colletta via Bormida via Ausonio via Omero via Catullo via Tanaro via Lazzaro Papi via Bossi via della Madonnina via del Mot via Agnesi via Filelfo via Padre Pio da Petralcina via Rossetti via Canetta via Baraggia via Sacro Monte p.zza Milite Ignoto via Bonfanti via Oriani (sino a civico 20) via Manin (da civico 79 a termine via) via Vico vicolo Chiuso via Mulini Grassi via Silvana via Melchiorre Gioia via Bicocca via della Rizzola via Guido d’Arezzo via del Poligono via al Colle via Campestre via Civelli via Vannucci via della Rovere via Bussola via del Sarto (sino a civico 18) via Beato Angelico via Cicchelero viale Aguggiari (da civico 181 sino a termine via) via Fra’ Galgario via Palazzi via Bellotto via Montello (da civico 29 a civico 45 e civico 60) via Guercino (sino a civico 8) via Ronchetto Fé

Bregazzana