La Lega di Varese incontra i referenti di Confesercenti

«La sezione della Lega di Varese, come avevamo annunciato, si apre alla città e alle sue forze attive. Ieri sera abbiamo incontrato i referenti di Confesercenti, con quali abbiamo affrontato una prima discussione generale. Ci ritroveremo prossimamente per approfondire le tematiche toccate e per entrare nel dettaglio delle proposte per il rilancio di Varese».

Così Cristiano Angioy Viglio, Commissario cittadino della Lega di Varese, che, insieme al Consigliere regionale Emanuele Monti, ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti Varese: Romana Dell’Erba, responsabile di Confesercenti Impresa Donna Varese, e Maurizio Altamura, imprenditore varesino associato Confesercenti, titolare della Cucina di Altamura.

«È stato un incontro proficuo, al quale ne seguiranno altri – conferma Angioy – la sezione ha iniziato la fase di confronto con la città, in vista anche della preparazione del programma elettorale per le prossime comunali. Nei prossimi giorni proseguiremo incontrandoci con le numerose altre associazioni e realtà protagoniste, come Confersercenti, della vita sociale ed economica varesina».