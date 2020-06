La Traversata dei Leoni tornerà nel 2021

Anche la Traversata dei Leoni si prende un anno di pausa, per tornare nel 2021.

Anche gli Hic Sunt Leones, l’associazione che organizza questo evento “classico” nell’estate del varesotto, fatto di sport e beneficienza, hanno constatato che non ci sono le condizioni per organizzare l’edizione 2020, che sarebbe stata la decima edizione.

Questo il comunicato degli Hic Sunt Leones Varese:

Cari amici,

molti di voi ci stanno chiedendo aggiornamenti sulla Traversata dei Leoni

Stavamo programmando un’edizione davvero molto speciale, la X

Da quella “prima volta”, il 12 giugno 2011, la #TdL è diventata un appuntamento fisso per il nuoto, l’amicizia e il divertimento

Avremmo voluto (anzi: vogliamo!) incorniciare il decennale con una grande festa, ricchi premi, sorprese e novità, prima ancora della giornata vera e propria con il Giro del Leone e la ormai Classica 2,4 km

Lo avreste meritato voi, lo avrebbe meritato il “nostro” lago, uno dei più belli, che ci ospita sempre pazientemente

Faticosamente, ma in piena consapevolezza, abbiamo deciso di spostare l’evento all’anno prossimo

Vogliamo che la Traversata sia e rimanga un giorno di festa, di leggerezza e di spensieratezza

Il lungo e triste periodo che tutti abbiamo vissuto, le tante perdite, le difficoltà e le incertezze che molti stanno affrontando e che, purtroppo, dovranno affrontare, ci hanno spinto, con dispiacere, a prendere questa decisione

Il rispetto per coloro che ci hanno lasciato, l’attenzione ai molti che faticosamente dovranno trovare alternative e, certo non per ultime, le tante limitazioni che un evento come il nostro invariabilmente subirebbe, renderebbero la festa che avremmo voluto fare con tutti voi meno speciale, ridotta, diversa

La Traversata dei Leoni è forse l’unica manifestazione dell’estate organizzata esclusivamente per divertimento e per stare insieme. Farlo in mezzo ai divieti, alle misure restrittive e alle inevitabili preoccupazioni per la salute di tutti non è nelle nostre corde

Ma attenzione: Hic Sunt Leones!

Siamo Leoni e torneremo a ruggire presto, quando potremo farlo tutti insieme spensieratamente: l’anno prossimo

Nel frattempo non mancheremo di confermare il nostro appoggio alle realtà che da tanti anni supportiamo; per noi è e sarà sempre un impegno

Ad maiora.

HSL