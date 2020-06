La Valle Olona saluta l’estate con un concerto all’alba

Sicuramente quando hanno sentito la sveglia questa mattina intorno alle 4 avrebbero voluto girarsi dall’altra parte e continuare a dormire, ma per fortuna sono scesi dal letto e, con il cielo ancora scuro, sono partiti in direzione valle Olona.

Luogo di destinazione: contrada dei Calimali, dove in programma c’è un inizio di giornata alquanto speciale.In occasione del Solstizio d’Estate, infatti, l’associazione di Fagnano Olona ha organizzato un concerto di violoncelli dei bravissimi “Cello fascination“: il ritrovo è alle 5 ed è con le luci dell’alba ancora timide e nascoste, che il centinaio di partecipanti arriva all’approdo Calipolis.

Gli ingredienti ci sono tutti: stuoie e plaid a terra, qualche coperta per i più freddolosi, mascherine indossate e tanto desiderio di lasciarsi prendere per mano dai musicisti e condurre verso questo inizio di stagione, osservando il chiarore del giorno far capolino pian piano in alto.

Un’estate tanto attesa da tutti dopo i mesi di lockdown e che vedrà l’associazione fagnanese riprendere da oggi le attività e ricominciare a proporre i tanti eventi che arricchiranno l’offerta di intrattenimento del territorio, con uno spettacolo teatrale la prossima settimana e il cinema all’aperto a luglio, per fare qualche esempio.

Un momento magico, dunque, quello tenutosi questa mattina in valle Olona, capace di regalare ai partecipanti un’emozione speciale. Al termine del concerto, prima dell’attesa colazione, l’associazione ha proposto anche un risveglio muscolare al ritmo di musica, grazie ad un’insegnante di pilâtes presente in loco. Musica, natura, ginnastica e poi una buona crostata per coccolarsi un po’: l’estate a Fagnano Olona è iniziata così.

«Veniamo spesso a camminare in valle – ci confidano Corrado, Gabriella e Susanna, di Marnate – e davanti ad un evento tanto particolare e unico non potevamo non esserci. È stato davvero bello».