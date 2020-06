Il Lago Maggiore è cresciuto di 43 centimetri in 24 ore

Quasi due centimetri all’ora, di media. È questa la crescita del livello del Lago Maggiore che si è registrata nelle ultime 24 ore e che ha fatto innalzare in maniera molto repentina il bacino. Buona parte dell’acqua caduta –quella che normalmente si registra in un mese– è infatti finita nel Verbano che, alle prime ore di lunedì, si attesta a 163 centimetri sullo zero idrometrico.

24 ore fa (alle 7 di domenica, ndr) il lago era 43 centimetri più giù, sotto la quota di 120 centimetri sullo zero. Una crescita che, tradotta in litri, è davvero impressionate: in ogni centimetro in altezza del lago, infatti, ci stanno circa 2 miliardi di litri d’acqua (2 milioni di metri cubi).

Ieri, nel momento di massimo afflusso, nel lago sono entrati quasi 2mila metri cubi di acqua al secondo, sfiorando il record storico di quella giornata. Ora che il peggio è passato l’afflusso è lievemente calato ma le previsioni per le prossime ore non lasciano presagire nulla di buono. Per questo motivo la Diga della Miorina sta erogando nel Ticino quasi 900 metri cubi di acqua al secondo.

Nonostante la crescita molto sostenuta delle ultime ore, comunque, i comuni che si affacciano sul bacino non corrono rischi immediati. Le soglie di esondazione per le varie località indicate dal Centro Geofisico Prealpino, infatti, segnalano le prime significative rotture degli argini dopo quota 248 centimetri. Una soglia lontana ancora 85 centimetri d’acqua.