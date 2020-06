L’Infinity Bike Varese conquista il passo dello Stelvio

Arrivare in cima al Passo dello Stelvio è già un’emozione in macchina, per l’altezza e la valenza che il valico carrozzabile più alto d’Italia ha intrinseco nelle sue curve.

Riuscire ad arrivare in cima con la bici unisce anche la soddisfazione di aver compiuto un’impresa personale.

Solo un’interruzione della strada del Lago di Como ha messo i bastoni tra le ruote ai programmi dei tre protagonisti dell’Infinity Bike Varese Stefano, Paolo e Fulvio, che hanno però trovato un modo alternativo per compiere questo progetto sportivo.

La partenza, alle prime ore dell’alba, è stata spostate di qualche chilometro, più precisamente da Colico. Dalla cittadina che si affaccia sulla parte nord del Lago di Como allo Stelvio ci sono 127 chilometri, che diventano oltre 250 con il ritorno.

Da qui la grande soddisfazione dell’istruttore Stefano e di Paolo e Fulvio, che si stanno preparando per affrontare un Iron Man.