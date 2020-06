Easyjet decolla dal Terminal 1 di Malpensa

È partito stamattina dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo della compagnia aerea low cost dal Terminal 1, riaperto oggi.

Scenario praticamente inedito, visto che “Easy” ha sempre fatto base al Terminal 2, che invece ora è chiuso dopo aver gestito per tre mesi tutti i passeggeri (arrivando a 22mila in una settimana).

Il volo Easyjet, atterrato regolarmente alle 08:59 all’aeroporto di Lamezia Terme, è il primo dei 12 voli in programma il 15 giugno. Decolleranno, infatti, nel corso della giornata anche i voli per Napoli, Catania, Olbia, Palermo e Bari. A partire dal 16 giugno saranno riattivate anche le rotte da Milano per Cagliari e da Brindisi verso Ginevra. In tutto il suo network, easyJet opererà questa settimana un totale di 310 voli su 22 aeroporti in diversi paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo e Svizzera.

«Da quando abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, circa tre mesi fa, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza» commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. «Il trasporto aereo è un servizio essenziale per milioni di persone che hanno bisogno di spostarsi per motivi familiari, lavorativi, di studio o di piacere. Oggi, giorno in cui l’Italia entra nella Fase 3 di questa emergenza senza precedenti, siamo più che mai orgogliosi di poter essere a fianco di chi riprende a volare dopo tanto tempo, dando agli italiani la possibilità di programmare con serenità la loro estate».

A partire da luglio easyJet riattiverà gradualmente anche i collegamenti internazionali e riaprirà le proprie basi di Napoli e Venezia. La compagnia stima di arrivare a operare il 75% delle proprie rotte durante l'estate, collegando l'Italia con 19 Paesi attraverso un totale di 179 rotte da 16 aeroporti italiani.