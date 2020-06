MV Agusta, cambio ai vertici del centro stile di San Marino

Dopo aver rinnovato in modo profondo il management alla Schiranna, la MV Agusta ha proseguito nella propria opera di ristrutturazione interna anche per quanto riguarda il CRC di San Marino, ovvero il centro ricerca e stile (l’acronimo significa Castiglioni Research Center) che in passato venne diretto anche dal mitico Massimo Tamburini.

Due le figure chiamate dall’azienda varesina (a partire dal 15 giugno) per il centro sanmarinese: si tratta di Giorgio Mazzotti che sarà il nuovo design director e di Alessandro Volpini, il quale ricoprirà il ruolo di techincal manager. Nel contempo l’ingegner Brian Gillen è stato promosso a direttore dell’area ricerca e sviluppo del gruppo MV.

Mazzotti, 56 anni, succederà ad Adrian Morton, storico “stilista” in uscita da MV Agusta; il nuovo dirigente è un designer industriale vanta un’esperienza quasi trentennale nel campo della produzione di moto, automobili e veicoli commerciali. Volpini è di quattro anni più giovane (ne ha 52), è un ingegnere meccanico con una vasta esperienza nel campo del design e dell’industrializzazione dei motori per l’industria motociclistica. Le sue competenze si estendono alla progettazione, alla prototipazione, al collaudo e alle prove su strada e in passato ha lavorato anche in Ducati.

I due nuovi innesti riporteranno direttamente a Gillen, una figura di lungo corso per quanto riguarda MV visto che è organico all’azienda varesina da quasi 12 anni: il 47enne ingegnere americano che fino a questo momento occupava il ruolo di direttore tecnico (quello ora appannaggio di Volpini) è stato promosso a R&D director del gruppo.

«MV Agusta è marchio da sempre molto orientato all’innovazione e alla tecnologia e sono lieto di dare il benvenuto a Giorgio e ad Alessandro nella nostra famiglia – ha dichiarato il CEO Timur Sardarov, che è il principale artefice del profondo rinnovamento aziendale – Col loro arrivo si completa un team eccezionale, in grado di affrontare al meglio le sfide stilistiche e tecnologiche che ci attendono. Mi congratulo inoltre con Brian per la promozione, e vorrei ringraziare Adrian Morton per il suo straordinario contributo. Nei suoi 20 anni in MV Agusta, ha creato alcuni tra i pezzi più leggendari di arte motociclistica. Spero vivamente che in futuro avremo modo di collaborare ancora a nuovi, importanti progetti».