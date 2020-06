Nel giorno di Sant’Antonio, Saronno prega per chi ha lottato negli ospedali

Chiesa gremita di fedeli per la messa per i lavoratori dell’ospedale di Saronno, che si è svolta oggi, sabato 13 giugno in Prepositurale a Saronno in occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, patrono dell’ospedale della città.

«Oggi è la festa di Sant’Antonio, uno dei patroni del nostro ospedale e siamo davvero felici di poter pregare per coloro che vi lavorano» ha commentato in apertura il prevosto della città di Saronno Armando Cattaneo. Che nell’omelia ha ricordato anche la sofferenza di Gesù così simile a quella dei tanti morti Covid: «Gesù sulla croce è morto soffocato, è morto solo».

L’accesso alla chiesa è stato contingentato nel rispetto delle normative anti-contagio: i posti a sedere sono comunque stato tutti occupati dai fedeli.

La comunità pastorale saronnese ha ringraziato medici, infermieri e tutti gli operatori socio-sanitari che in questi mesi di emergenza sanitaria si sono interamente dedicati, con passione e dedizione, alla cura dell’altro.